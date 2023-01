Aterian annonce de nouvelles pistes pour son projet de cuivre et d’argent au Maroc

La société britannique d'exploration et de développement axée sur les métaux Aterian a entrepris l'examen concernant son projet de cuivre et d'argent à Agdz, au Maroc, situé à 14 km au sud-ouest de la mine de cuivre/argent Bouskour. Dans un communiqué, elle explique que cet examen a été réalisé sur la partie nord du projet, en préparation du forage d'exploration. L’analyse a indiqué «plusieurs anomalies de haute priorité et a augmenté la zone cible qui est prévue pour une exploration plus approfondie», a-t-elle déclaré lundi.

Aterian a récemment acquis Agdz dans le cadre d'un portefeuille de 15 projets potentiels de cuivre/argent et de métaux de base couvrant une superficie de 762 km2 au Maroc. «Agdz est un actif important dans notre portefeuille. C’est le plus avancé des 15 projets et nous faisons le travail nécessaire pour progresser dans notre compréhension du site pour le forage», précise-t-elle.

«Les données de l'étude géophysique ont généré plusieurs anomalies de haute priorité nécessitant un travail de terrain supplémentaire pour mieux définir ces cibles», a déclaré Charles Bray, président d'Aterian. Le projet Agdz abrite quatre prospects importants de cuivre/argent couvrant une superficie d'environ 8 km2.

Au sein du projet, la zone d'intérêt Makarn, longue de 2,8 km, a donné des résultats allant jusqu'à 8% de cuivre et 448 g/t d'argent, tandis que la zone d'intérêt Amzwaro, de 2 km, a montré des résultats allant jusqu'à 4,82% de cuivre et 189 g/t d'argent. En outre, la zone d'intérêt Minière, longue de 150 m, a donné des résultats allant jusqu'à 13,05 % de cuivre et 12 g/t d'argent, tandis que la zone d'intérêt Daoud, longue de 700 m, a donné des résultats allant jusqu'à 2,71 % de cuivre et 152 g/t d'argent, détaille-t-on.

«En plus des prospects connus sur le projet, il y a maintenant plusieurs nouvelles cibles identifiées à partir de l'étude pour que nos équipes sur le terrain les évaluent davantage. Nous travaillons actuellement à la construction d'un modèle géologique conceptuel pour le projet, qui a déjà démontré d'excellentes valeurs de cuivre et d'argent à haute teneur», a déclaré Charles Bray. Celui-ci a annoncé un début des travaux de terrain au cours du premier trimestre de 2023 sur le projet.