Les douanes commerciales de Ceuta et Melilla avec le Maroc ouvriront la semaine prochaine

Les douanes commerciales de Ceuta et Melilla avec le Maroc, limitées des marchandises, ouvriront la semaine prochaine, quelques jours avant la réunion de haut niveau entre l’Espagne et le royaume. Selon El Pais, qui cite des sources gouvernementales espagnoles, l’ouverture est prévue mercredi 25 janvier, soit une semaine avant la réunion de haut niveau prévue à Rabat les 1er et 2 février. Un sommet auquel assistera le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez accompagné d'une douzaine de ministres.

L'ouverture des douanes entre les deux villes et le royaume était l'un des jalons de la feuille de route convenue le 7 avril dernier, lorsque Sánchez s'est rendu dans la capitale marocaine, rappelle la même source. Alors que la Déclaration conjointe «ne mentionne pas Ceuta et Melilla», il y est indiqué que «la normalisation complète de la circulation des personnes et des biens sera rétablie de manière ordonnée, y compris les mécanismes appropriés de contrôle des douanes et des personnes sur terre et en mer».

Le bureau de douane de Melilla a été fermé par le Maroc en août 2018, tandis que Ceuta n’a jamais eu de passage terrestre régulier de marchandises. Pour l’instant, la capacité dont disposeront ces deux bureaux de douane commerciaux n’a pas été révélée. La délégation gouvernementale à Ceuta a évoqué une «douane régionale» pour les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes, les fourgonnettes et les camionnettes. Toutefois, le ministre espagnol des affaires étrangères, José Manuel Albares a nié que le transit de marchandises sera restreint, même s'il admet que l'ouverture se fera de manière «progressive et ordonnée». «Nous allons avancer par étapes sur un modèle solide et satisfaisant», a-t-il assuré à El País en novembre.

Les plans globaux pour Ceuta et Melilla, approuvés en octobre dernier par le Conseil des ministres, prévoient un investissement de 711 millions d'euros sur quatre ans. Environ 1,5 million d'euros seront investis dans le nouveau bureau de douane de Ceuta, d'une superficie de quelque 300 mètres carrés, où un module préfabriqué a été installé pour l'instant.