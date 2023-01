Maroc : 104 MDH alloués à 18 associations pour l'encadrement religieux des MRE en 2022

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq. / DR

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a indiqué lundi que son département a alloué des fonds annuels en soutien aux associations intéressées par l'encadrement religieux de la communauté marocaine à l'étranger, en vue de construire, réhabiliter et équiper les mosquées et renforcer l'encadrement religieux en leurs seins. En réponse à une question à la Chambre des représentants, Ahmed Toufiq a fait savoir qu'une subvention globale de 104 millions de dirhams a été allouée en 2022 au profit de 18 associations intéressées par l'encadrement religieux de la communauté marocaine à l'étranger.

Il a ajouté que le ministère a œuvré à ouvrir des canaux de communication et de coopération avec les organes officiels, à savoir les ambassades et les consulats du royaume, outre les associations de représentants des mosquées gérées par des Marocains dans les pays de résidence, en tant qu'interlocuteur officiel pour les autorités chargées de la gestion des affaires religieuses. Il a aussi noté que l'encadrement religieux de la communauté marocaine à l'étranger est une priorité du ministère et du Conseil supérieur des Oulémas.

Le ministère, qui envoie chaque année dans certains pays des missions scientifiques composées de récitateurs, prédicateurs et prédicatrices et personnes qualifiées pour encadrer les membres de la communauté, veille toujours, «en dépit de certaines contraintes», à fournir les moyens nécessaires pour soutenir la communauté marocaine à l'étranger, a-t-il assuré.