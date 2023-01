CHAN : La CAF a examiné l’absence du Maroc face au Soudan

La Commission d’organisation de la 7e édition du Championnat africain des Nations a examiné, lundi 16 janvier à Alger, l’absence des Lions de l’Atlas de moins de 23 ans de la compétition sportive. «A cette occasion, il a été décidé que le Groupe C sera composé de trois équipes, avec pour conséquence directe la qualification des deux premières équipes pour la phase à élimination directe», indique l'instance dans un communiqué publié sur le site officiel de la Confédération africaine de football (CAF).

«La Commission d'organisation du CHAN a également saisi l'instance judiciaire compétente de la CAF au sujet de l'absence du Maroc au match, prévu samedi à Constantine, contre le Soudan», ajoute la même source. Le Groupe C du CHAN est composé du Maroc, du Soudan, de Madagascar et du Ghana.

Les Lions de l’Atlas, tenant du titre des deux dernières éditions du CHAN, n’ont pu prendre part au tournoi. L’Algérie a refusé d’ouvrir son espace aérien à l’avion de la RAM qui devait transporter l’équipe nationale.

Pour rappel, la CAF a annoncé qu’elle «va mener des investigations pour établir si et dans quelle mesure les déclarations politiques et les événements de la cérémonie d'ouverture du CHAN TotalEnergies Algérie 2022 violent les statuts et règlements de la CAF et de la FIFA [et] fera part de ses conclusions en temps opportun».