Maroc-France : Chakib Benmoussa s'entretient avec Christophe Lecourtier

Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa s’est entretenu, ce lundi à Rabat, avec Christophe Lecourtier, nouvel ambassadeur de France au Maroc. Les deux responsables ont échangé sur «le partenariat entre le Maroc et la France en faveur d'une éducation de qualité et inclusive», indique l’ambassade de France au Maroc, dans un Tweet. La même source souligne qu’il s’agit de la «première rencontre» entre l'ambassadeur et le ministre.

Le nouvel ambassadeur de France au Maroc est arrivé à Rabat, fin décembre, après le feu vert des autorités marocaines pour sa nomination. Le 30 décembre, le diplomate a remis les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Deux semaines plus tôt, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna s’est rendue à Rabat pour s’entretenir avec son homologue marocain.