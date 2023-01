Sahara : Le Venezuela dépêche un nouvel «ambassadeur» auprès du Polisario 

Juan Arias Palacios et Mohamed Salem Ould Salek, dimanche à Tindouf. / DR

Le Venezuela de Nicolas Maduro a dépêché, dimanche, un nouvel «ambassadeur» auprès du Polisario. Juan Arias Palacios a ainsi présenté, hier, des «copies de ses lettres l'accréditant comme nouveau représentant diplomatique du Venezuela» auprès du mouvement séparatiste.



Le diplomate vénézuélien a été reçu par Mohamed Salem Ould Salek, «ministre des Affaires étrangères» du Front, lors d’une cérémonie en marge du XVIe Congrès du Polisario. Suite à cette réunion, une autre cérémonie avec le nouveau chef du Front qu’élira le Congrès est prévue dans les prochains jours, ajoute-t-on.



Pour les médias proches du mouvement séparatiste, la nomination d’un nouvel «ambassadeur» est «un fait qui souligne la pleine reconnaissance du gouvernement du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro à la République sahraouie». «Le Venezuela et la RASD entretiennent des relations diplomatiques pacifiques depuis des années, date à laquelle a été signé le Traité d'amitié et de solidarité entre les deux pays, qui est toujours en vigueur», ajoutent-ils.



A rappeler qu’en juin dernier, la question du Sahara occidental a été au menu des entretiens entre le président vénézuélien, Nicolas Maduro et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.