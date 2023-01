La non reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël est une «erreur critique»

Les accords d'Abraham signés en 2020 entre Israël d'une part, et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan d'autre part, ont annoncé «une nouvelle ère de coopération pour Israël dans un Moyen-Orient historiquement inhospitalier», a affirmé ce lundi le vice-président de Conseil américain de la politique étrangère (AFPC), basé à Washington. Dans une tribune publiée par The Jerusalem Post, Ilan Berman a indiqué que des pourparlers sont en cours en Israël et dans de nombreuses autres capitales «sur les meilleurs moyens de renforcer ces liens». L’expert a noté que «la vague de normalisation dans la région pourrait bientôt connaître de nouvelles participants».

Cependant, avant «d'élargir le champ des accords, des mesures supplémentaires doivent encore être prises pour renforcer les liens entre ses membres actuels. A cet égard, beaucoup peut être fait, à commencer par le développement des relations» entre le Maroc et Israël, a-t-il estimé. Ilan Berman a rappelé que «les relations entre les deux pays sont très profondes», alors qu’un dixième de la population israélienne de plus de 9 millions de personnes est d'origine marocaine.

«Politiquement, les relations n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Bien qu'ils aient échangé du personnel politique et établi des bureaux de liaison, les deux pays n'ont toujours pas les caractéristiques de relations diplomatiques complètes», a-t-il regretté, en reconnaissant que «la raison a quelque chose à voir avec le Sahara occidental». Il a noté à cet égard qu’Israël ne l'a pas encore explicitement reconnu la marocanité de la province.

«Alors que des responsables israéliens ont précédemment exprimé leur soutien à l'idée, le ministère des Affaires étrangères du pays s'est jusqu'à présent abstenu d'adopter une position sur le Sahara occidental en tant que partie intégrante du royaume. Cela est une erreur fatale.» Ilan Berman

Pour le vice-président de l’AFPC, «le Sahara est une question sensible au Maroc et le royaume mesure ses relations avec ses alliés par la position sur le conflit». Selon lui, «la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara sera un très bon point de départ» dans les relations maroco-israéliennes, après l'installation du nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu.