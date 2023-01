Enseignement : Euromed de Fès signe des partenariats avec trois universités israéliennes

L’Université Euromed de Fès a conclu, récemment, trois partenariats avec l’Université de Tel Aviv, l’Université Hébraïque de Jérusalem et l’Université Shenkar. Une délégation de l’Université marocaine, composée de son président Mostapha Bousmina, de la directrice de l’École d’ingénierie digitale et de l’intelligence artificielle, Maha Gmira et de la directrice des partenariats et de l’innovation, Ghada Bouhlal, s’est rendue en Israël pour renforcer le partenariat académique avec les trois universités israéliennes, rapporte Le360.

Le partenariat s’articule autour de l’intelligence artificielle, de la robotique, de la biotechnologie, de l’agriculture de précision et de la question de l’eau, ajoute la même source. La délégation a aussi été reçue par de hautes personnalités israéliennes et notamment par le fils de l’ancien président d’Israël Shimon Perez ainsi que par l’ancien ministre d’origine marocaine Raphy Edery, en présence d’Abderrahim Beyyoudh, chef du bureau de liaison du Royaume du Maroc à Tel-Aviv.

Une dizaine d’étudiants de l’UEMF se rendront en Israël au mois de février prochain avant que l'UEMF ne reçoive à son tour les étudiants israéliens au cours de l’année. D’autres enseignants-chercheurs et étudiants de doctorat en co-supervision feront également des déplacements dans les deux sens, avec des séjours entre l’UEMF et les universités israéliennes partenaires.

La même source annonce qu’en marge de cette visite, le professeur Mostapha Bousmina a été nommé membre du conseil d’administration de l’Université Shenkar.