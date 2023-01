Demandes de visas pour l’Italie : VF Worldwide remplace TLS contact

L'Ambassade d'Italie à Rabat et le Consulat général d'Italie à Casablanca ont annoncé, la semaine dernière, un nouveau prestataire pour les rendez-vous de visas au Maroc. Dans un communiqué, la représentation diplomatique italienne a expliqué que le service de réception des demandes de visa sera ainsi transféré, dans les prochains mois, au gagnant de l'appel d'offres VF Worldwide, qui prendra le relais de TLS Contact.

«Tous les rendez-vous déjà pris avec TLS seront régulièrement gérés par ce nouveau sous-traitant. De plus, à quelques exceptions près, les rendez-vous peuvent continuer à être pris avec TLS comme d'habitude, jusqu'à nouvel ordre», précise le communiqué. Dans ce sens, «les demandes de visa relevant de la compétence de l'Ambassade d'Italie à Rabat continueront d'être gérés par TLS Contact selon les mêmes modalités actuelles jusqu'au transfert au nouveau sous-traitant».

En revanche, en ce qui concerne les rendez-vous pour les demandes de visa pour le Consulat général d'Italie à Casablanca, le communiqué annonce quelques exceptions, pour le regroupement avec des citoyens de l'UE, la réunification avec autorisation et le tourisme (à l'exception du tourisme pour les membres de la famille des résidents AIRE). Pour ces catégories et à partir de ce lundi 16 janvier, un système de prise de rendez-vous sera mis en place pour faciliter la transition vers le nouveau sous-traitant. .

L’ambassade d’Italie au Maroc assure que «pour tous les autres types de visa, les rendez-vous continueront à être pris normalement sur la plateforme TLS Contact et gérés par cette dernière». «Dès le 16 janvier, de nouveaux rendez-vous seront donc proposés avec des créneaux limités pour les trois types de visa indiqués sur la plateforme [email protected] du consulat général à Casablanca», précise-t-on.

L’ambassade et le consulat général à Casablanca «réaffirment leur engagement à fournir aux usagers des services toujours plus efficaces, complets et rapides, dans le cadre des réformes de gestion menées ces dernières années par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale», conclut le communiqué.