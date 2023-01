Erdogan choisit une photo des Lions de l’Atlas parmi les meilleures prises par Anadolu

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a participé au concours des photos de l'année 2022 organisé par l’agence Anadolu, votant pour ses choix dans les catégories actualités, sports, ainsi qu’environnement et vie. Ainsi, le président turc a choisi une photo des joueurs de l'équipe nationale marocaine comme meilleure photo pour la catégorie Sport de l'année 2022.

La photo, prise par le photographe Salih Zeki Fazlioglu, a été intitulée «Prosternation de gratitude». Elle immortalise ainsi le geste des Lions de l’Atlas après leur qualification aux quarts de finale de la Coupe du monde aux dépens de nationale espagnole.

Le président #Erdogan a participé au vote pour les meilleures photos d'Anadolu de 2022



Erdogan a voté pour la photo des Lions de l’Atlas "prosternation de gratitude'' (Sajdat al-Shokr). pic.twitter.com/g0ATRhigPS — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) January 15, 2023

L'équipe nationale marocaine avait réalisé un exploit historique aux niveaux arabe et africain, en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, organisée au Qatar.

A rappeler que la meilleure photo de l'agence officielle turque dans de nombreuses catégories est choisie, lors d'un vote auquel participent de nombreux hauts fonctionnaires, ministres et politiciens, et à leur tête le président Recep Tayyip Erdogan, en plus d'athlètes, d'artistes et autres.