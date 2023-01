Hooliganisme : 18 personnes dont des mineurs interpellées à Khouribga

Les autorités locales de la ville de Khouribga ont précédé, samedi soir, à l’arrestation de 18 personnes, dont deux mineurs, soupçonnées de leur implication dans des jets de pierres et des violences liées au hooliganisme sportif. Dans un communiqué, les autorités locales ont expliqué que les arrestations interviennent après des actes de violences enregistrées lors du match de football ayant opposé l’Olympique Club de Khouribga (OCK) et l'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR).

Des violences qui se sont transformées en jets de pierres, ayant fait 12 blessés parmi les forces de l'ordre, ajoute la même source.

Les personnes majeures ont été placées en garde à vue, tandis que les mineurs sont placés sous surveillance, dans le cadre de l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, pour déterminer tous les faits imputés aux personnes concernées, conclut le communiqué.