Strasbourg se met aux couleurs du Nouvel an amazigh Yennayer 2973

A l’occasion du Nouvel An Amazigh 2973 Yennayer, le jeudi 12 janvier 2023, la ville Strasbourg a accueilli, samedi au Centre Social et Culturel de Hautepierre, une soirée festive mettant à l’honneur la culture amazighe en tant que composante essentielle de l’identité marocaine plurielle. Organisée par l’Association Strasbourg Pluriel en partenariat avec le consulat général du Maroc, la soirée a été agrémentée d’une programmation musicale diversifiée, marquée par des prestations artistiques inspirées du riche répertoire de la musique amazighe, au grand plaisir du public présent.

Les marocains de l’Alsace ont ainsi pu redécouvrir les joyaux du patrimoine culturel amazighe, sous ses affluents rifain, soussi et de l’atlas, tout en célébrant les valeurs de communion et de partage, distinctifs de la population amazighe. C’est dans cet élan de festivité et de cohésion que les artistes Ali Ajouaou, Jaouad Boudouaz et Nour Eddine Amzmiz, ont transporté un auditoire de marocains nostalgiques et de mélomanes alsaciens, aux rythmes des musiques traditionnelles berbères, tout en rendant hommage aux régions fièrement diversifiés dans leur culture, que sont le Rif, l’Atlas et Souss, indissociables de la mosaïque pluraliste et multiséculaire de l’identité marocaine.

La soirée a été clôturée par une belle prestation du chanteur Taha Alami chanteur, violoniste et compositeur, interprétant des répertoires riches et variés de la musique andalouse marocaine et du Chaabi.