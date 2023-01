Maroc : Le vice-ministre saoudien du hajj et de la omra signe un accord sur le pèlerinage

Le vice-ministre saoudien du hajj et de la omra, Abdulfattah bin Suleiman Mashat a signé, en marge de la conférence et de l'exposition Hajj Expo, un certain nombre d'accords du hajj avec 15 délégations de plusieurs pays islamiques, dont le Maroc.

Ces accords s'inscrivent dans le cadre des premiers préparatifs du ministère pour la saison du hajj pour l'année 1444 AH en cours, ainsi que des efforts déployés pour faciliter l'arrivée des pèlerins, élever la qualité des services qui leur sont fournis et enrichir leur religion et leur culture, afin d'atteindre les objectifs de la Vision 2030.

Outre la délégation du Maroc, le vice-ministre a rencontré celles de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Sénégal, du Ghana, du Tchad, du Tadjikistan, de l'Afghanistan, de l'Inde, de la Thaïlande, de l'Afrique du Sud, du Kirghizistan, du Bénin, du Sri Lanka et de la Tanzanie.

Au cours de la réunion, ils ont discuté de nombre de questions liées aux affaires des pèlerins, ainsi que des dispositions et des préparatifs pour servir les pèlerins venant à La Mecque et à Médine du monde entier pour accomplir les rituels du Hajj.