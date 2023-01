CHAN : La CAF ouvre une enquête sur les cris racistes et politiques contre le Maroc

Après la colère de la Fédération royale marocaine de football suite aux cris racistes et politiques proférés à l'encontre du Maroc lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN, la Confédération africaine de football s’est saisie de ce dossier. «Ces déclarations politiques ne sont pas celles de la CAF et ne reflètent ni un point de vue ni une opinion de la CAF en tant qu'organisation politiquement neutre», insiste l’instance que préside le Sud-africain Patrice Motsepe, dans un communiqué publié ce dimanche 15 janvier.

«La CAF va mener des investigations pour établir si et dans quelle mesure les déclarations politiques et les événements de la cérémonie d'ouverture du CHAN TotalEnergies Algérie 2022 violent les statuts et règlements de la CAF et de la FIFA. Elle fera part de ses conclusions en temps opportun», ajoute la même source. Celle-ci rappelle aux autorités algériennes que «selon ses statuts et règlements et ceux de la FIFA, la Confédération africaine de Fmfootball (CAF) doit s’abstenir de s’impliquer dans la politique et rester neutre sur les questions de nature politique».

Vendredi, l'Algérie a confié à Zwelivelile Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, de politiser la compétition sportive. Il a pris parole, alors qu'il n'a aucun titre à même de justifier son allocution lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN, pour appeler à «ne pas oublier la dernière colonie d’Afrique, le Sahara occidental» et «combattre pour libérer le Sahara occidental de l’oppression».

La FIFA pourrait emboîter le pas à la CAF et ouvrir aussi une enquête sur les dérapages qu’a connus la cérémonie inaugurale du CHAN, d’autant que son président, Gianni Infantino, était témoin des cris racistes proférés à l'encontre du Maroc.

Hier, la FRMF a exhorté, dans un communiqué, «la Confédération africaine de football à assumer ses pleines responsabilités face à ces manquements flagrants et loin des principes et de l’éthique du football». Pour rappel, le CHAN est organisé par la CAF alors que l'Algérie accueille la compétition sportive.

Les Lions de l’Atlas de moins de 23 ans, évoluant au Maroc, n’ont pu prendre part à la 7e édition du CHAN. Le pouvoir algérien a refusé d’ouvrir son espace aérien à l’avion de la RAM qui devait transporter les joueurs marocains vers Constantine.