Marrakech accueille la première édition du Festival du livre africain (FLAM)

La première édition du Festival du livre africain est prévue cette année à Marrakech (FLAM), du 9 au 13 février. Sous le thème «L’Afrique en toutes lettres» et à l’initiative de l’Association We Art Africa//ns, cet événement cherche à «promouvoir la littérature africaine auprès d’un large public et à favoriser les échanges entre écrivains, éditeurs et lecteurs», selon un communiqué parvenu à Yabiladi. L’idée sera de «mettre en lumière le dynamisme et la créativité des littératures africaines, tout en favorisant les échanges culturels et les rencontres entre les différentes communautés de l’Afrique à partir du Maroc», a ajouté la même source.

Ainsi, le FLAM se veut «une occasion unique de découvrir les talents littéraires de l’Afrique et de célébrer la diversité culturelle du continent». Les activités se tiendront au Centre Culturel Les Etoiles de Jemaa el-Fna, à l’initiative de Mahi Binebine, Fatimata Wane Sagna, Hanane Essaydi et Younès Ajarraï. Des débats seront prévus, de même que des conférences, des tables rondes et des ateliers permettant de «découvrir les différentes facettes des littératures africaines et d’échanger avec des auteurs de renom venus de toute l’Afrique et de ses diasporas». Le festival accueillera aussi des expositions de livres et d’art plastique, des projections de films et des concerts musicaux.

En tout, une quarantaine d’auteurs arabophones, francophones et anglophones de pays d’Afrique et de ses diasporas sont attendus. Parmi eux, on retrouve JMG Le Clézio, Achille Mbembé, Lilian Thuram, Jennifer Richard, Ken Bugul, Makenzy Orcel, Fouad Laroui, Rodney Saint-Eloi, Louis-Philippe Dalembert, Sami Tchak, Fawzia Zouari, Véronique Tadjo et Mohammed Bennis, entre autres.