CHAN 2023 : La FRMF dénonce des slogans racistes et politiques contre le Maroc

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a exprimé son indignation, ce samedi 14 janvier, face aux «pratiques basses et les manœuvres absurdes» visant le Maroc, la veille, en ouverture de la septième édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se tient en Algérie. Vendredi, au stade Nelson Mandela, au sud-est d’Alger, la cérémonie a été accompagnée de propos résolument anti-marocains et pro-Sahara occidental, en plus de cris racistes au sein des tribunes.

Dans un communiqué rendu public cet après-midi, la FRMF a considéré ces agissements ainsi que la portée politique des messages tenus publiquement comme une violation de l’organisation d’événements sportifs, sous les auspices de la Confédération africaine de football (CAF). L’instance marocaine a également dénoncé les slogans racistes tenus envers les supporters marocains dans le stade.

Dans ce sens, la FRMF a annoncé, à travers son communiqué, avoir «adressé une correspondance à la Confédération africaine de football pour assumer ses pleines responsabilités face à ces manquements flagrants et loin des principes et de l’éthique du football».

Faute d’avoir obtenu une autorisation définitive pour opérer un vol direct de la sélection marocaine des moins de 23 ans (U23) entre Rabat et Constantine via la Royal air Maroc (RAM), la FRMF a confirmé, vendredi, la non-participation de l’équipe. La veille, un communiqué de la FRMF a annoncé que la formation ne pouvait se déplacer et défendre son titre, sans cette autorisation.

Dans le contexte de la crise diplomatique entre l’Algérie et le Maroc, Alger a fermé son espace aérien aux avions marocains. Depuis, les voyages s’opèrent en direction de la Tunisie.