Convaincre Ziyech de revenir aux Lions de l’Atlas n’était pas facile, reconnait Regragui

Convaincre Hakim Ziyech de porter de nouveau le maillot des Lions de l’Atlas n’était pas une mince affaire, a reconnu l’entraineur Walid Regragui dans une interview accordée à L’Equipe.

«Le plus dur, c’était de lui parler en tête à tête, car il était fâché par rapport à sa situation. Il ne répondait plus, donc je suis passé par un ami en commun. On s’est parlé par vidéo d’abord. On a posé les bases du projet Coupe du Monde. La priorité était qu’on soit unanime, les joueurs comme moi, sur son retour. Je ne voyais pas le Maroc au Qatar sans ses meilleurs éléments».

Le joueur de Chelsea a contribué à l’exploit collectif des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 au Qatar, avec une réalisation face au Canada et une passe décisive lors du match contre la Belgique à l'origine du deuxième but marqué par Zakaria Aboukhlal. Justement face aux Diables rouges, il avait remporté le trophée du meilleur joueur de la rencontre.

Pour rappel, Hakim Ziyech a été écarté de l’équipe nationale par l’ancien entraineur Vahid Halilhodžić.