Belgique : Expulsion de l’imam Hassan Iquioussen vers le Maroc

L’imam marocain Hassan Iquioussen a été expulsé de Belgique, ce vendredi 13 janvier, vers le Maroc, après la délivrance d’un laisser-passer par les autorités marocaines. Il a été reconduit vers Casablanca, a précisé son avocate Lucie Simon, citée par l’AFP. Né en France mais sans en porter la nationalité, l’homme de 58 ans a été arrêté le 30 septembre 2022, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par Paris, pour soustraction à la mesure d’éloignement.

L’été dernier, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a épinglé l’imam pour des «propos incitant à la haine et à la discrimination» remontant à 2003 et qui n’ont cependant jamais été condamnés par la justice. Visé par une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), il est sorti du pays après avoir obtenu une annulation de la mesure d’expulsion par le tribunal administratif et avant que le Conseil d’Etat ne rende un avis contraire. Demandé par la France, il n’a pas été remis, après le refus de la justice belge en octobre dernier.

En Belgique, l’imam a introduit un recours contre un mandat d’arrêt européen. Le tribunal des référés de Tournai, puis la Cour d’appel de Mons, lui ont donné raison. En novembre, il a quitté la prison de Tournai pour être assigné à résidence, sous surveillance électronique. Son arrestation administrative est survenue ultérieurement, en raison de sa présence en Belgique sans titre de séjour.