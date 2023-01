Le passeport du Maroc permet l’entrée sans visa dans 65 pays

Le Henley Passport Index a révélé la liste des meilleurs et des plus puissants passeports du monde au cours de l’année 2023, sur la base des données émises par l’Association du transport aérien international. Le Maroc classé 80e au monde, aux côtés du Ghana et de Cuba.

Le passeport marocain, selon l’indice, permet en effet de se rendre dans 65 pays sans visa, ou d’obtenir un visa à l’arrivée dans les aéroports de ces pays. Cette année, l’index comprend 199 passeports et 227 destinations de voyage.

15 pays en Afrique font mieux que le Maroc

Le critère de base de cette classification est les pays dans lesquels le passeport permet à son titulaire de voyager. Plus le nombre de pays permettant des entrées sans visa est élevé, plus le classement du pays émetteur du passeport s’améliore.

Dans la région d’Afrique du Nord, la Tunisie arrive en tête de liste et 76e au niveau mondial. Son passeport permet de visiter 70 pays.

Au niveau régional, le Maroc est classé deuxième, suivi de la Mauritanie arrive en troisième position (85e au niveau mondial), avec un passeport permettant de visiter 59 pays. L’Algérie se classe troisième (90e mondial) avec un passeport permettant de faire 53 destinations sans avoir besoin d’obtenir un visa avant de voyager. La Libye est classée dernière au Maghreb (101e au niveau mondial), avec seulement 41 pays.

Le Maroc s’est classé seizième au niveau de l’Afrique. L’Île Maurice (34e mondial), l’Afrique du Sud (53e), le Botswana (63e), la Namibie (67e), le Lesotho (69e), l’Eswatini (71e) et le Malawi (72e) sont en tête de liste, de même que la Tanzanie (74), la Zambie (75), la Tunisie (76), la Gambie (77), l’Ouganda (78), le Cap-Vert (79) et le Zimbabwe (79).

Le classement mondial dominé par les pays européens

Les passeports européens dominent les vingt premiers rangs à travers le monde. Mais les trois premiers reviennent aux pays asiatiques, à savoir le Japon (193 destinations), Singapour (192) et la Corée du Sud (192), puis l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, l’Italie et le Luxembourg.

Des pays asiatiques dominent aussi les derniers rangs. Ainsi, le Pakistan se classe 106e, puisque son passeport permet les voyages dans 32 pays seulement. Il est suivi par la Syrie à la 107e place, avec des citoyens pouvant se rendre dans 30 pays, puis l’Irak (108e) avec 29 destinations, et enfin l’Afghanistan, avec seulement 27 destinations.