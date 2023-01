Les députés algériens surfent sur l’affaire de corruption au Parlement européen

Le Bureau de la Chambre des représentants en Algérie s’empare de l’affaire de corruption qui secoue, depuis un mois, le Parlement européen. L’instance «a noté sa vive inquiétude quant aux graves informations des enquêtes sur l'ampleur de la corruption au Parlement européen au service de projets en totale contradiction avec le droit et la légalité internationale».

«Ces agissements visent à nuire à la réputation des pays, notamment à la juste cause du peuple sahraoui et à l'impérative décolonisation de la dernière colonie en Afrique», a-t-elle ajouté dans un communiqué. Le Bureau de la Chambre basse au Parlement algérien a appelé à «prendre des mesures fermes pour faire cesser ces agissement immoraux et à prendre toutes les dispositions légales et procédurales pour qu'ils ne se reproduisent plus à l'avenir».

Force est de constater que les députés algériens ont emprunté la même voie que celle du lobby du Polisario au Parlement européen, et ce en se focalisant uniquement sur le volet marocain du «Qatargate» et oublier le Qatar, le pays avec lequel l’Algérie entretient de bonnes relations.