Affaire Bab Darna : Le principal accusé condamné à 15 ans de prison ferme

La chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Casablanca a condamné les prévenus dans le cadre du dossier d’arnaque immobilière «Bab Darna», dont plus d’un millier de citoyens ont été victimes après avoir perdu un total de 400 millions de dirhams. Ainsi, le président-directeur général (PDG) de l’entreprise et principal prévenu dans l’affaire, Mohamed El Ouardi, a écopé de 15 ans de prison ferme pour «participation à la falsification de documents officiels, escroquerie et émission de chèques sans provision».

Son adjoint en charge des ventes a été condamné à 8 ans de prison. Le notaire a, pour sa part, écopé de 12 ans de prison. La liste des condamnations concerne aussi le directeur général, le directeur commercial, la directrice administrative et financière, le directeur technique et le comptable. Le tribunal a prononcé des peines allant de 4 à 12 ans contre sept accusés.

L’affaire a été révélée en 2019, après qu’une douzaine de projets immobiliers se sont avérés fictifs, alors qu’ils ont été commercialisés par Bab Darna, les deux dernières années avant le procès. Les révélations ont montré plus tard que le PDG, détenteur de plusieurs sociétés immobilières, n’était propriétaire d’aucun des terrains des projets. Depuis, au moins 1 200 réservataires ont été laissés sur le carreau. Les clients victimes vivent au Maroc et à l’étranger.

En janvier 2020, SMAP Immo a également porté plainte contre la société Bab Darna pour «escroquerie et préjudice subis», annonçant le lancement prochain d’une plateforme digitale à la disposition des victimes de ces escroqueries lors de l’édition 2018 du Salon de Paris et de Bruxelles.