Casablanca : Les autorités interviennent après une alerte à la bombe sur Anfa

Les services de la Sûreté nationale à Casablanca sont intervenus, ce vendredi matin, après une alerte à la bombe au niveau du boulevard Anfa, sur la rue Jabir Bnou Hayan, près de la commune d’arrondissements Sidi Belyout. Les produits explosifs se seraient trouvé dans une voiture garée à l’entrée de la rue, ont fait savoir des sources sécuritaires et médiatiques sur place. Instantanément, le protocole de sécurité pour le traitement des matières suspectes a été activé et le périmètre du véhicule a été bouclé.

Les mêmes sources ont ajouté que la voiture a été examinée en profondeur par des chiens policiers entraînés à la détection d’explosifs. Il a été constaté qu’elle ne transportait finalement «aucun matériel suspect et ne constituait aucune menace pour la sécurité des personnes et des biens». Par ailleurs, l’enquête a rapidement permis d’identifier le conducteur, qui a abandonné son véhicule avant de quitter les lieux. Il a été localisé plus tard au domicile de sa famille, où les données préliminaires et les témoignages ont révélé qu’il était soumis à un traitement en raison d’une maladie mentale.

Après analyse en présence des unités de déminage et sous une forte présence des différents corps de police, les membres de la Brigade régionale des artificiers ont retiré la voiture du lieu, en attendant de la confier aux services compétents.