Jardin Majorelle : L’achat de billets se fera uniquement en ligne

L'achat de billets pour le Jardin Majorelle, le Musée Pierre Bergé des arts berbères et le musée Yves Saint Laurent Marrakech pourra être effectué uniquement en ligne à partir de fin janvier 2023. A compter du 30 janvier de cette année, la réservation en ligne deviendra le seul moyen d’acheter un billet, a indiqué la Fondation Jardin Majorelle dans un communiqué. Ainsi, la billetterie sur place ne sera plus fonctionnelle.

La Fondation souhaite s'assurer que tous les acteurs du tourisme local, tels que les guides officiels, le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, les tours opérateurs... informent leurs clients et visiteurs de cette nouvelle politique de billetterie, a relevé la même source.

Notant que l'introduction de ce système unique de billetterie en ligne (https://tickets.jardinmajorelle.com/visite) vise à éviter les longues files d'attente et les tracas liés à l'achat d'un billet, la Fondation a souligné que la réservation obligatoire à l'avance aidera l’institution à améliorer l'expérience des visiteurs en fluidifiant leurs flux dans le jardin et les deux musées, dans le but de rendre les services et les prestations proposés aux visiteurs toujours plus qualitatifs.

La Fondation a également fait savoir que le Musée Yves Saint Laurent Marrakech sera fermé du lundi 30 janvier 2023 au vendredi 3 mars, inclusivement, afin de préparer la prochaine exposition temporaire, relevant que le Musée rouvrira ses portes au public le samedi 4 mars 2023 à 10 heures.

Depuis son ouverture, Jardin Majorelle est l'un des sites les plus visités au Maroc. Chaque année, plus de 900 000 visiteurs vivent une expérience unique dans son jardin mémorable et ses deux musées emblématiques : le Musée Pierre Bergé des Arts Berbères et le Musée Yves Saint Laurent Marrakech.