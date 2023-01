Eurovision 2023 : La chanteuse maroco-québécoise La Zarra représente la France

France Télévisions a annoncé, jeudi 12 janvier, que la chanteuse La Zarra allait représenter la France au concours de l’Eurovision, prévu le 13 mai prochain à Liverpool. Née à Montréal, la chanteuse maroco-québécoise tentera de remporter la première victoire de la France depuis 1977.

«Je suis une grande admiratrice des plus belles voix françaises comme Edith Piaf, Barbara, Dalida, mais aussi Céline Dion, et j’ai tellement hâte de faire découvrir ma chanson à tous les Européens qui, j’espère, deviendra la leur», a-t-elle déclaré, citée par Franceinfo. La jeune chanteuse a par ailleurs exprimé ses incertitudes, lors de ces dernières années. «Je n’étais pas prête, j’écrivais mon premier album (Traîtrise, sorti fin 2021) et je ne me voyais pas défendre la France, ce grand pays», a-t-elle confié. Mais aujourd’hui, elle se dit plus confiante et «entourée d’une équipe motivée», parallèlement à la préparation de son second album.

Cette année, le processus de sélection a été modifié, selon France Télévisions. «Après une rencontre unique avec une artiste unique, La Zarra, la cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel, et la direction de France Télévisions ont décidé de mettre entre parenthèses la sélection nationale cette année», a indiqué un communiqué.