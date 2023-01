Ryanair lance de nouvelles lignes Maroc-Rome pour l’été 2023

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé, jeudi 12 janvier, le lancement de deux nouvelles liaisons entre Rabat, Tanger et Rome, opérant deux fois par semaine à partir du mois d’avril, dans le cadre des offres de l’été 2023. Pour célébrer cette nouvelle desserte, le transporteur low-cost a lancé une vente de sièges à durée limitée, avec des tarifs à partir de 329 DH sur le site de l’entreprise.

Dara Brady de Ryanair a déclaré qu’avec Pâques et l’été 2023 qui approchent, l’idée était d’«offrir encore plus de choix et de valeur aux clients marocains». Ainsi, les clients de Rabat et de Tanger ont «encore plus de choix lors de la planification de leurs vacances d’été».