Strasbourg : Hommage à des acteurs de la société civile franco-marocaine

Un hommage a été rendu à des acteurs de la société civile franco-marocaine par le consulat général du Maroc à Strasbourg, mercredi, à l’occasion de la célébration du 79e anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance.

La représentation consulaire a choisi de mettre à profit cette occasion par l’organisation de la seconde édition de la cérémonie Trophées-Actions, une initiative visant à honorer des acteurs associatifs et des membres de la diaspora marocaine dans la région française de l’Est, initiateurs d’actions distinguées dans divers domaines et à différents niveaux.

Cet évènement, qui vient célébrer une des épopées glorieuses de l’histoire du Maroc et l’une des incarnations du patriotisme, de nationalisme et d’allégeance, a rassemblé une cinquantaine de membres de la communauté marocaine et des représentants du tissu associatif, indique un communiqué du consulat.

Ce 11 janvier a ainsi constitué l’occasion pour rappeler aux ressortissants marocains présents à cet évènement, les grands sacrifices consentis par le Trône et par les hommes et les femmes du mouvement de la résistance nationale en faveur de la libération du pays et pour la préservation de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du Maroc, ajoute la même source.

Relevant cet esprit de dévouement, d’appartenance, de patriotisme et d’attachement, le Consul général, Driss El Kaissi, s’est félicité de l’attachement fort de la communauté marocaine du grand Est à sa mère-patrie et de sa mobilisation constante pour la défense des intérêts du Maroc et de sa cause nationale. Ont été louées également les initiatives et actions menées par la diaspora marocaine pour promouvoir les réalisations socio-économiques que connaît le pays.

Ont été également primés à cette occasion Les amis du Maroc, pour leurs initiatives tendant au renforcement des liens entre le Maroc et la France. Cet évènement a été marqué par la présence de Gharib Amzine, ancien international marocain et l'actuel entraîneur adjoint de l’équipe nationale du football. Amzine, qui a pu échanger avec l’assistance sur l’exploit historique réalisé par les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde au Qatar, a mis en exergue le sens de patriotisme, de dévouement et d’appartenance dont ont fait preuve les joueurs marocains.