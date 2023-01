Rabat : Le rabbin d’Arabie saoudite accueilli par son homologue du Maroc

Le grand rabbin d’Arabie saoudite, Yisrael Herzog, est arrivé de Riyad à Rabat, pour rendre visite au rabbin du Maroc, Bento Yoshiyahu. Selon des sources médiatiques israéliennes, le rabbin saoudien a demandé la bénédiction et les conseils de son homologue marocain.

Ce dernier a été informé du travail fait pour la communauté juive de la péninsule arabique, notamment pour lui garantir l’accès aux produits certifiés casher, ou encore pour l’accompagnement religieux, entre autres questions.

«Il y a des milliers de juifs vivant en Arabie saoudite et qui y viennent travailler. Il y a beaucoup d’expatriés juifs et une grande demande concernant les questions cultuelles. Les Saoudiens nous ont accueillis et ont montré beaucoup de respect», à déclaré Yisrael Herzog.