Football : Sofyan Amrabat a exprimé sa volonté de rejoindre l’Atletico de Madrid

Depuis plusieurs semaines après avoir fait sensation au dernier Mondial 2022 au Qatar, l’international marocain Sofyan Amrabat reçoit de nombreuses sollicitations des clubs européens. Le milieu défensif de 26 ans évoluant au sein de la Fiorentina semble confirmer ses préférences pour l’Atletico de Madrid. L’entourage du joueur a précédemment rencontré aussi l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp.

Après avoir longtemps échangé avec son entourage, Sofyan Amrabat estime que l’Atletico de Madrid présente le meilleur projet sportif pour lui. Plus que Liverpool qui propose pourtant plus d’argent.



Il apprécie énormément Diego Simeone et le style de jeu des Colchoneros. https://t.co/RlU6vGsDtc — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 11, 2023

Selon des informations obtenues par Foot Mercato, Amrabat reste «très intéressé par l’idée de rejoindre la Liga et l’Atlético de Madrid», après avoir «échangé longuement avec son entourage pour choisir le meilleur projet sportif». En effet, il estime que «les Colchoneros cochent toutes les cases pour lui permettre de poursuivre sa progression». Durant le Mondial, il a déjà confié à Marca être «admiratif de Diego Simeone». «J’aime son style de jeu. Il a beaucoup gagné et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de votre équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon», avait encore déclaré Amrabat.

Mais Foot Mercato souligne qu’«il va falloir que la Fiorentina et l’Atlético de Madrid se mettent d’accord». Si Amrabat «préfère l’Espagne malgré des offres plus importantes en Premier League», son club italien n’est en effet pas près de «brader son joueur», affirme-t-on.