Maroc : La Journée nationale de l’architecte célébrée à Erfoud

Le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) organise la 37e Journée de l’Architecte, le 14 janvier 2023 à Erfoud, province d’Errachidia, dans la région de Drâa-Tafilalet. Le thème de cette édition est «Pour une planification et mise à niveau durables des régions, cas de Drâa-Tafilalet», en phase avec la stratégie adoptée par le Maroc pour un développement durable intégrant le patrimoine, sa préservation et sa valorisation.

Cet événement se tient en partenariat avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville. Il met en avant une stratégie qui «trouve ses fondements dans les Hautes Orientations de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu L’assiste, qui lient le passé au présent et mettent en exergue le savoir-faire technique et artistique dont témoigne notre héritage patrimonial illustré par les ksours, kasbahs et autres khettarates, présents d’une façon significative dans cette région», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

La même source rappelle que le souverain a «régulièrement insisté sur la nécessité de préservation et de valorisation de notre patrimoine pour une gestion durable optimale intégrant, notamment, la problématique de l’eau». Cette journée commémore notamment le discours du roi Hassan II, prononcé le 14 janvier 1986 à Marrakech, devant les représentants des architectes, ainsi que la lettre royale de Mohamed VI, adressée au corps des architectes le 18 janvier 2006 lors de leur Journée nationale.

Selon une tradition annuelle, les membres du CNOA et les présidents de ses conseils régionaux se sont rendus, mardi 10 janvier, au Mausolée Mohammed V à Rabat pour rendre hommage à ce dernier ainsi qu’au roi défunt Hassan II.