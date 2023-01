Aya Gold & Silver annonce une production record pour sa mine Zgounder au Maroc

La société canadienne cotée en bourse, Aya Gold & Silver Inc, qui se concentre sur l'exploitation, l'exploration, l'acquisition et le développement de gisements d'argent et d'or, a annoncé mardi les résultats de production d'argent du quatrième trimestre et de l'année à sa mine d'argent de Zgounder au Maroc. Ainsi, parmi les faits saillants de la production du 4ème trimestre, la société confirme une production d'argent de 661 621 onces, soit une augmentation de 52,5% par rapport au T4-2021 ainsi que le «traitement de 63 283 tonnes de minerai à une teneur de 364 grammes par tonne (+46,8%)», indique-t-elle dans un communiqué.

Ainsi, la production annuelle d'argent a été de 1 880 707 onces en 2022, soit une augmentation de 17,5% par rapport à 2021, légèrement supérieure aux prévisions, estime la société, faisant état du traitement de 254 976 tonnes de minerai à 265 g/t en 2022, soit une augmentation de 13,6% des tonnes traitées par rapport à 2021. De ce fait, la production minière a atteint 283 090 tonnes de minerai en 2022 (+29,3%) par rapport à 2021.

«2022 a été une autre année record à Zgounder, nos opérations minières ayant enregistré des performances supérieures aux prévisions au T4-2022», a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. «Ce fut également une année importante pour le développement de la mine et la construction d'infrastructures, qui sont essentielles à l'expansion de la mine Zgounder et qui ont permis d'accéder à de nouvelles haltes au niveau de la mine», a-t-il ajouté.

La société annonce un programme d'exploration par forage élargi à la fois à Zgounder et à Boumadine, qui «sera mené au cours de l'année 2023 avec l'objectif de fournir une croissance significative et d'apporter de la valeur à toutes les parties prenantes».