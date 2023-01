La réunion de haut niveau Maroc-Espagne se tiendra les 1er et 2 février à Rabat

L'Espagne et le Maroc tiendront une réunion de haut niveau les 1er et 2 février à Rabat, a confirmé, ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, rencontrera le roi Mohammed VI lors d'une réunion à laquelle participeront plus de dix ministres de l'exécutif espagnol, annonce la presse ibérique.

Cette réunion de haut niveau, qui ne s'est pas tenue depuis juin 2015, devait avoir lieu en décembre 2020 mais a été annulée. Au printemps 2021, une crise diplomatique s’est déclenchée entre les deux pays, après l’accueil du chef du Front Polisario pour être soigné en Espagne. Les relations ont été rétablies avec la lettre publiée par le Maroc dans laquelle l'Espagne annonce l’abandon de sa neutralité sur le dossier du Sahara et soutient le plan d’autonomie proposée par le Maroc pour la province. Quelques semaines plus tard, le 7 avril, Pedro Sánchez s’est rendu au Maroc pour rencontrer le roi Mohammed VI et signer une déclaration commune établissant une nouvelle feuille de route pour les relations entre Rabat et Madrid.

Les deux pays ont tenté de tenir cette réunion du haut niveau à la fin de l'année. Ce sommet abordera les questions d'immigration, de défense et de sécurité. Ce sera également une confirmation du bon déroulement des relations diplomatiques, trois mois avant la tenue des élections régionales et municipales en Espagne.

Bien que la feuille de route soit en cours de réalisation et que l'opération annuelle de retour des Marocains résidant à l’étranger via le détroit de Gibraltar ait été réactivée, le trafic de marchandises n'a pas encore été rétabli entre les deux pays.