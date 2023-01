Marrakech : Le chauffeur de taxi condamné pour escroquerie et extorsion

Nouvel épisode dans l’affaire du chauffeur de taxi qui a escroqué un célèbre YouTubeur britannique arrivé dans la ville. La semaine dernière, le tribunal de première instance de Marrakech a rendu son jugement dans cette affaire, en condamnant le chauffeur de taxi à six mois de prison ferme et à une amende de 500 dirhams. Selon des sources concordantes, l’homme a été reconnu coupable d’«escroquerie et extorsion», alors que les accusations d’«outrage à un officier de police judiciaire» et «fausses déclarations» n’ont finalement pas été retenues.

Il y a deux semaines, l'homme a été interpellé par les services de sécurité de Marrakech et placé en garde à vue, sur décision du parquet, après des investigations et son interrogatoire. Le chauffeur aurait déclaré devant les autorités que le montant reçu du touriste britannique couvrait un trajet de l'aéroport de la ville à la place Jemaa El Fna en passant par le quartier de la Palmeraie et un centre commercial, à la demande du client. Toutefois, son récit a été démenti par des images de caméras de surveillance et de nouvelles révélations présentées par le touriste britannique.



Cette affaire a éclaté après que le touriste britannique, Simon Wilson, a publié sur YouTube une première vidéo sur son voyage à Marrakech. Une vidéo qui revient, entre autres, sur son trajet de l’aéroport de la ville à la place Jamaa El Fna, en petit taxi, pour 350 dirhams. Le YouTubeur britannique, après s’être rendu compte de l’arnaque, a publié une deuxième vidéo sur les réseaux sociaux, documentant son échange à la fin avec le chauffeur de taxi, qui a tenté de garder les 400 dirhams pour le trajet, arguant que les 50 dirhams seraient un «pourboire».

La vidéo avait poussé la préfecture de la région de Marrakech à retirer le permis de confiance du chauffeur, dans un premier temps, alors que les autorités compétentes fixent le prix de 70 dirhams pour les petits taxis et 100 dirhams pour les grands pour les transferts de passagers marocains et étrangers vers et depuis l'aéroport international de Marrakech Menara et ce, en direction de toutes les parties de la ville ocre.