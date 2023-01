Mondial 2022 : Une réception en l'honneur d'Achraf Hakimi à Ksar El Kébir

La ville de Ksar El Kébir a organisé, mardi, une réception en l'honneur de l’international marocain, Achraf Hakimi, qui a signé une belle performance avec les Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La star de l'équipe nationale, qui était accompagnée de membres de sa famille, a été célébrée pour le haut niveau dont il a fait preuve lors du Mondial, ce qui lui a permis de figurer dans l'équipe type pour la Coupe du monde.

A l'occasion de cette célébration, organisée par le conseil communal de la ville, le nom d’Achraf Hakimi a été donné à l'un des stades de football construits dans la ville, d'où la mère de la star de l'équipe nationale marocaine de football et du Paris Saint-Germain est originaire.

En présence d'une foule nombreuse, un match de football s'est déroulé entre d'anciennes stars marocaines, parmi dont l'ancien international Jaouad Zaïri et l'entraîneur Rachid Taoussi et d'anciens footballeurs des clubs de Ksar El Kebir. Les murs du stade ont été décorés de deux peintures murales qui immortalisent les moments les plus forts de l'interaction d’Achraf Hakimi avec sa mère lors de la Coupe du monde du Qatar.

Dans le nouveau stade portant le nom du joueur, des manifestations sportives ont été organisées avec la participation d'athlètes et d'équipes d'arts martiaux.

Dans une déclaration à la presse, Achraf Hakimi a exprimé sa joie d'être parmi le public et supporters marocains dans la ville de Ksar El Kébir, avec laquelle il a des souvenirs et où il a passé des moments de son enfance, soulignant qu'il continuera avec les Lions de l'Atlas à travailler pour de prochaines réalisations qui réjouissent le public.

Le conseil communal de la ville avait annoncé que l'organisation de cette cérémonie, dans le cadre de la poursuite de la célébration de l'exploit historique des Lions de l'Atals, première équipe arabe et musulmane à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.