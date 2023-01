CAN 2023 des U17 : Double confrontation Maroc-France en amical

Qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), l'équipe nationale des moins de 17 ans entame ses préparatifs à cette compétition avec deux rencontres amicales. Des matchs qui opposeront les Lionceaux de l’Atlas à la sélection française de la même catégorie, annonce la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La sélection française sera en stage au Maroc du 18 au 20 janvier prochains, en préparation au tour Élite de l’Euro. Les Lionceaux de l’Atlas et les Bleuets se rencontreront mercredi 18 janvier (16h00) au Complexe Mohammed VI de football à Salé, détaille Le360, ajoutant que les deux sélections s'affronteront lors d'une deuxième rencontre qui aura lieu à la même heure le vendredi 20 janvier.

Les protégés de Said Chiba se sont qualifiés à la CAN 2023, qui aura lieu en Algérie en avril prochain, après s'être démarqués lors du tournoi UNAF. Les Lionceaux de l’Atlas avaient battu la Tunisie, la Libye et l'Égypte et représenteront ainsi la zone d'Afrique du Nord à la prochaine CAN de la catégorie.