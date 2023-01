Youssef En-Nesyri décline l’offre de West Ham pour rejoindre la Premier League

Alors que le club anglais a retenté sa chance avec Séville, en proposant une nouvelle offre pour son transfert, Youssef En-Nesyri a décliné la proposition de West Ham pour un prêt avec option d’achat. Selon Marca, l’international marocain «insiste pour rester» dans le club espagnol, malgré la proposition de West Ham d'«un salaire bien supérieur à celui qu'il reçoit à Nervión».

La même source rappelle que «ce n'est pas la première fois que West Ham frappe à la porte de Séville» pour signer son attaquant. «Ils ont offert il y a un an et demi plus de 30 millions. Séville voulait s'asseoir pour négocier, mais ils se sont heurtés au refus d'En-Nesyri lui-même», explique-t-on.

Le média explique que l’international marocain «ne veut pas partir pour Londres». «Il avait déjà tenté sa chance à Chelsea avant de signer à Malaga. Il n'aime pas le style de vie ni le climat de la capitale anglaise et a choisi de rester dans le sud de l'Espagne», poursuit la même source, ajoutant que le joueur «se sent chez lui» à Séville et «pense avoir tout à Nervión», où il vit. Dans ce sens, «les membres du conseil d'administration» du club espagnol «ne sont pas optimistes quant à la possibilité de réaliser une bonne vente d'En-Nesyri». Le «convaincre pour accepter l’offre de West Ham ne semble pas être une option pour le moment», conclut-on.