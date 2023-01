Culture et sports : Une application dédiée aux jeunes actuellement en cours de test

Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a annoncé mardi que le pass jeunes, une application qui facilite aux jeunes un accès privilégié à un riche éventail d'avantages et de prestations, est fin prête et se trouve actuellement en cours d'expérimentation. Intervenant lors d'une réunion de la Commission de l'enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, il a précisé que cette application prévoit dans sa première version des prestations culturelles et sportives ainsi que des services dans les domaines bancaire et du transport.

L’application sera opérationnelle dans une première phase dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et ce, en partenariat avec la société Rabat animation et développement et la société du Tramway de Rabat-Salé (STRS). Dans une seconde phase, le pass jeunes donnera droit à des avantages de transport ferroviaire dans toute la région, en partenariat avec l'ONCF, a-t-il fait savoir, avant de préciser que cette offre profitera aussi aux jeunes ruraux et ce, d'une manière progressive pour éviter certaines difficultés techniques.

Il a noté que ce pass jeunes permettra aux personnes âgées de 16 à 30 ans de bénéficier de nombreux avantages ainsi que des réductions, expliquant qu'il s'agira de mettre à disposition des soldes de 500 à 1 000 dirhams par an pour pouvoir visiter des monuments historiques et des musées ou encore accéder à des terrains de proximité, des auberges et aux moyens de transport dans tout le Royaume. Il a assuré que son département cherche à ce que ce pass jeunes puisse englober un éventail aussi large que possible de prestations à travers l'implication de tous les autres départements, soulignant que ce instrument permettra à l'avenir aux jeunes de bénéficier de nombreuses prestations médicales à travers un partenariat avec le ministère de la Santé et de la couverture sociale, outre la possibilité d'accéder au logement à un prix avantageux et ce, grâce à un partenariat avec le ministère de tutelle.