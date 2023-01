Maroc : Une application dédiée à l'apprentissage de l'Amazigh bientôt développée

Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration et le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports ont signé, mardi à Khémisset, une convention de partenariat pour le développement d'une application dédiée à l'apprentissage de la langue amazighe. Paraphée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Ghita Mezzour, et le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, cette convention s'assigne pour objectif de développer une application d'apprentissage à distance de la langue amazighe, qui concernera les citoyens marocains aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

La signature de cet accord a eu lieu lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du lancement officiel d'une série de projets liés au renforcement de l'utilisation de l'Amazigh dans les administrations publiques, en présence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch et de plusieurs ministres, responsables et élus.

S'exprimant à cette occasion, Chakib Benmoussa a souligné que cette convention permettra d'accélérer l'apprentissage par les élèves de la langue amazighe et d'appuyer les efforts du département visant la généralisation progressive de cette langue aux différents cycles d'enseignement. Dans le même cadre, il a précisé que ce projet est en phase avec la feuille de route 2022-2026 qui considère les solutions numériques comme levier pour opérer le changement souhaité dans le système éducatif. Le ministre a ajouté que le secteur de l'enseignement constitue la plateforme essentielle pour le développement et la promotion de la langue amazighe et le renforcement de son utilisation dans les différents domaines.

Chakib Benmoussa a ainsi rappelé que la vision stratégique de la réforme du système de l'éducation et de la formation a recommandé la promotion du statut de la langue amazighe dans les écoles, ajoutant que la loi-cadre relative à l'éducation et à la formation a adopté la même position sachant que ladite feuille de route a prévu le renforcement de l'enseignement de la langue amazighe dans le cycle primaire. Et de rappeler que le ministère est passé à une vitesse supérieure s’agissant de la mobilisation des enseignants, en multipliant le nombre des nouveaux professeurs spécialisés au cours des deux dernières années (de 200 à 400 postes d'emploi par an).