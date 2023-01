Manifeste de l'Indépendance : Le roi Mohammed VI accorde sa grâce à 991 personnes

À l'occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 991 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué.

Il s’agit, selon le communiqué, de 707 détenus, dont 10 ont bénéficié d’une grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion, 687 d’une remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion, un détenu qui a vu sa peine de mort commutée en en peine perpétuelle et 9 prisonniers qui ont vu leurs peines perpétuelles commutée en peine à temps.

De plus, 284 bénéficiaires de la grâce royale étaient en liberté. Il s’agit 169 personnes qui bénéficient de la grâce sur la peine d’amende, 17 personnes de la grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende et 12 personnes graciées sur la peine d’emprisonnement et d’amende, conclut le communiqué.