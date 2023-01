Al Qods : L’Algérie n’a pu bloquer un communiqué de l’OCI saluant le rôle de Mohammed VI

La semaine dernière à New York, l’Algérie a bloqué un communiqué du groupe arabo-musulman de solidarité avec les Palestiniens, à cause d’une référence au Comité Al Qods et à sa présidence. Hier, le voisin de l’Est n’a pu récidiver lors de la réunion en Arabie saoudite du comité exécutif de l’Organisation de coopération islamique (OCI), consacrée à «l’examen des agressions israéliennes récurrentes contre la Mosquée bénie d’Al Aqsa».

L’instance réaffirme, dans un communiqué, «la centralité du rôle du Comité Al Qods sous la présidence Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc, face aux graves mesures prises par les autorités d'occupation israéliennes dans la Ville Sainte d'Al Qods Al Cherif». Le comité «apprécie le rôle que joue l'Agence Beitoul Mal Al Qods Al Cherif», basée à Rabat et dont le financement de ses interventions au profit de la ville sainte et de ses habitants est assuré en grande partie par le Maroc.

Ce qui s’est passé, hier à Djeddah, n’est pas sans rappeler la réaction de l’OCI, au lendemain du blocage par l’Algérie de la publication, le 25 avril dernier à New York, d’un communiqué des Nations unies sur la question palestinienne, saluant le rôle du roi Mohammed VI à la tête du Comité Al Qods.



A la réunion du comité exécutif de l’OCI du 10 janvier, le Maroc était représenté par son ambassadeur en Arabie saoudite et représentant permanent du royaume auprès de l’OCI, Mustapha Mansouri.