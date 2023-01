Dakhla : Une ONG restaure un ancien fort de l’armée espagnole

Avec de modestes moyens financiers, une ONG basée à Dakhla a mené la restauration d’un monument historique de la ville construit en 1885 par l'armée espagnole. Un édifice qui relève actuellement du domaine maritime.

«Le projet a eu le soutient du conseil communal de Dakhla et a bénéficié également de la contribution du programme gouvernemental Awrach. L’opération visant à redonner peau neuve à ce Fort a commencé en août dernier. Nous avons mandaté une société ayant une expertise dans la restauration pour réaliser les travaux», souligne dans des déclarations à Yabiladi Ahmed Bazaid Cheikh El Mami, président de l’ «Association Es-Salam pour la protection du patrimoine maritime».

«Ce mardi nous avons procédé à l’inauguration de l’édifice. Notre ambition est de poursuivre le même effort afin de redonner vie à tous les monuments historiques de Dakhla, menacés de disparition. Il s’agit de biens communs que nous devrons préserver. L’Espagne avait construit des forts pour protéger la ville des attaques de la résistance», indique-il. L’administration ibérique avait quadrillé la ville de 8 forts dont quatre sont complètement détruits.

Un rapport espagnol avait déjà accusé le Maroc de négliger les vestiges

Sous la colonisation espagnole, ce fort a été le centre névralgique de Dakhla (ex-villa Cisneros). Des personnalités célèbres l’ont visité, telles l’ancienne première dame de l’Argentine, Eva Peron, le pilote et écrivain français, Saint-Exupéry, et le roi Hussein de Jordanie. De leurs cellules de la prison locale, des opposants républicains au régime de Franco pouvaient admirer le lieu. C'est le cas du poète Garcia Cabrera (1905-1981).

Par cette opération de restauration, l’«Association Es-Salam pour la protection du patrimoine maritime» apporte une réponse à sa manière à un rapport espagnol, consulté par Yabiladi, qui accuse le Maroc de laisser à l’abandon les édifices datant de l’époque coloniale à Dakhla. «Ils sont condamnés à disparaître. Les autorités marocaines qui administrent la majeure partie du territoire du Sahara occidental n’envisagent pas une autre situation. Loin de là. Certains disparus en 2005, les autres forts de l'ancienne ligne défensive de Villa Cisneros risquent de subir le même sort», lit-on dans le document.

Au programme de l’ONG sahraouie «la restauration du phare de Dakhla, construit en 1920, les trois autres forts qui existent encore et le jardin subaquatique où reposent des épaves de bateaux. Notre l’objectif est de les restaurer tous et de les inscrire ensuite dans le circuit touristique de la ville et participer ainsi à la diversification des ressources de l’économie locale», précise le président de l’association.