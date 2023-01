Maroc : Génération Green et la souveraineté alimentaire au cœur de la 15e édition du SIAM

Après trois ans d’absence, le Salon internationale de l’Agriculture au Maroc (SIAM) revient, cette année, avec une 15e édition. Prévu du 2 au 7 mai 2023, l’événement tant attendu promet de rassembler tous les acteurs du secteur agricole afin de «créer un véritable système d’émulation pour une agriculture en constante évolution», selon ses organisateurs. L’édition 2023 du SIAM se tiendra sous le thème : «Génération Green, pour une souveraineté alimentaire durable».

Lors d’une conférence organisée ce mardi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a décrit un «événement majeur qui encadre l’agenda agricole du Maroc». «Le SIAM s’est beaucoup développé depuis l’avenue du Plan Maroc Vert en 2008, qui lui a donné un cadre et un dynamisme», a affirmé Mohamed Sadiki, en rappelant l’impact du salon notamment sur les professionnels des produits de terroir, car représentant une occasion pour eux pour «le suivi, la formation et l’orientation et rester informé des nouveautés».

Sur le plan international, «le salon continue de contribuer au rayonnement de l’agriculture et du Maroc», a-t-il dit, rappelant la participation de 65 pays lors de l’édition précédente, dont un grand nombre issus du continent africain.

«Il s’agit d’une rencontre internationale qui compte parmi les événements les plus importants qui rythment l’agenda agricole. C’est une occasion de rencontres entre les opérateurs, les professionnels, les scientifiques et les experts dans le domaine mais également un lieu d’exposition et de vente de produits locaux et pour tous ce qui est machinerie agricole.» Mohamed Sadiki

Génération Green, développement durable et eau

Pour le ministre, le salon sera aussi l’occasion d’organiser une série d’activités parallèles, «comme les Assises de l’agriculture marocaine autour de la souveraineté alimentaire et de ce qu’apporte Génération Green pour assurer sa pérennisation». «Ce sera aussi l’occasion de prendre connaissance des nouveautés et de l’utilisation de l’énergie verte dans le secteur agricole. La question de l’eau sera également abordé sous différents angles, scientifique mais également technique et technologique, en matière d’innovation par rapport au système d’irrigation mais également la mobilisation des eaux non conventionnelles, telle que le dessalement d’eau de mer où notre pays a franchi un pas très important», assure-t-il. Et de citer le «périmètre d’Ait Baha désormais irrigué par l’eau de mer dessalée mais également le projet de Dakhla qui concerne la création e 5 000 hectares».

Revenant sur la thématique du Salon, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a rappelé que depuis 2020, le monde vit une «période inédite» qui impacte la vie des citoyens et donne lieu à plusieurs crises», couplée à une sécheresse prolongée. Il a rappelé que pendant le confinement lié à la crise sanitaire, les secteurs productifs et l’agriculture ont continué au même rythme pour assurer la sécurité alimentaire et alimenter le marché intérieur. Une période ayant permis, selon le ministre, de tirer des leçons notamment sur les «capacités de production et la résilience».

Pour Mohamed Sadiki, le «mot d’ordre» de cette phase reste «la souveraineté alimentaire». «L’année 2020 a été une étape importante ayant permis d’évaluer le Plan Maroc Vert et ses résultats. Ces défis deviennent des objectifs pour Génération Green», a-t-il rappelé, mettant en avant un plan qui «place l’humain au cœur de l’équation» et ambitionne «un développement durable dans le monde rural en créant une classe moyenne agricole, en l’agrandissant et en attirant les jeunes vers l’agriculture».

Le Royaume-Uni en tant qu’invité d’honneur

Pour sa 15e édition, le SIAM a choisi le Royaume-Uni en tant qu’invité d’honneur. «C’est un plaisir d’être l’invité d’honneur. Il s’agit d’un occasion formidable pour présenter notamment l’expérience britannique dans le secteur et accompagner et profiter du potentiel de la coopération» entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin.

Le diplomate a rappelé que ce choix intervient «deux ans après l’Accord d’association» conclu entre les deux pays et qui «a renforcé» leurs échanges commerciaux. Simon Martin a noté qu’au deuxième trimestre de 2022, cet échange a atteint 32 milliards de dirhams. «Plus de 50% de ces échanges ont été des exportations du Maroc vers e Royaume-Uni alors que les fruits et légumes ont présenté plus d’un tiers de ces exportations», a-t-il fait savoir, notant que la participation du Royaume-Uni au SIAM sera «une bonne opportunité pour présenter les capacités et le savoir-faire du secteur agricole» du Royaume-Uni et pour «établir des partenariats avec les entreprises marocaines».

De son côté, Jaouad Chami, commissaire général du Salon, a présenté les nouveautés de cette édition, notant que le salon s’étalera sur la même superficie que l’édition précédente, avec notamment 10 pôles. Il connaîtra la participation de 1 400 exposants et de 65 pays. Entre 900 000 et 1 million de visiteurs sont attendus pour cette 15e édition, qui sera aussi marquée par 40 conférences et 50 signatures de conventions, «avec un focus sur les rencontres BtoB».

«Au cours de la préparation de cette édition, nous avons remarqué que tous nos partenaires, sponsors ou exposants, ont manifesté un grand intérêt pour le retour du SIAM. Cet intérêt est aussi perceptible au niveau africain et international», a-t-il assuré.