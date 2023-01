L'officialisation de l'amazigh renforcé par un partenariat entre le ministère de la Transition numérique et celui de la Jeunesse

Une convention de partenariat visant à soutenir les manifestations en lien avec la langue et la culture amazighes pour un plus grand rayonnement culturel du Maroc, a été signée mardi à Khémisset entre le ministère de la Transition numérique et la réforme de l'administration et celui de la Jeunesse, de la culture et la communication.

Cette convention a été paraphée par la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Ghita Mezzour, et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, lors de la cérémonie de lancement des projets de renforcement de l'utilisation de la langue amazighe dans les administrations publiques, tenue en présence du chef du gouvernement, de plusieurs ministres, responsables et élus.

S'exprimant à cette occasion, Bensaid a souligné que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour parachever ce processus dans l'optique de l'amélioration des services offerts par l'administration, et ce en application des Hautes directives royales visant à rapprocher l'administration des usagers.

Après avoir relevé que l'amazigh est l'affaire de tous en tant que langue officielle aux côtés de l'arabe, le ministre a fait savoir que son département a mis en place une batterie de mesures pour promouvoir l'utilisation de la langue amazighe, dont l'organisation de manifestations à cet effet, le soutien apporté aux activités culturelles, artistiques et littéraires, la création de postes budgétaires pour des spécialistes en amazigh, et des prix d'encouragement dans le cadre du Prix Maroc du livre.

Le ministère veille également, a-t-il ajouté, à inscrire le patrimoine matériel et immatériel amazigh sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, en plus de l'introduction de cette langue dans le portail électronique du ministère, et l'organisation de sessions de formation en langue amazighe au profit des cadres du ministère.

Bensaid a affirmé que son département s'engage en faveur de l'opérationnalisation des textes et correspondances émanant du ministère de la Transition numérique et la réforme de l'administration, portant sur le renforcement de l'utilisation de la langue amazighe dans les administrations publiques, notant qu'à l'occasion de la nouvelle année amazighe, le ministère prévoit une série d'activités aussi bien au niveau central qu'au niveau territorial.

La convention signée aujourd'hui aura un impact positif sur l'action de l'administration marocaine en matière d'utilisation de la langue amazighe dans les administrations publiques, comme langue officielle à l'instar de l'arabe, a-t-il conclu.