«Du Zellige à l’infini», une exposition d’Amine Asselman à la Fondation Hassan II pour les MRE

L’artiste marocain vivant en Espagne, Amine Asselman, tiendra son exposition «Du Zelige à l’infini» à l’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), du 19 janvier au 18 février 2023 à Rabat. Le vernissage aura lieu le jeudi 19 janvier 2023 à 18h30, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. «Docteur en création et recherche en art contemporain de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Vigo à Pontevedra en Espagne, Amine Asselman a obtenu en 2013 une licence en Beaux-Arts à l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan», rappelle la même source.

Né en 1989 à Toulouse, Amine Asselman est «un artiste multidisciplinaire qui a présenté de nombreuses expositions individuelles et collectives dans différentes galeries, institutions et foires internationales», ajoute-t-on. Le zellige devient «un champ de création contemporaine qui constitue le pilier de sa démarche artistique». Cette exposition révèle les créations de l’artiste, ces dix dernières années, à travers «une nouvelle vision sur le zellige et son infinité sur le plan géométrique et artistique».

Amine Asselman considère en effet que le zellige est «un jeu géométrique plein de connotations qui ont un rapport direct avec mon identité et avec le territoire où j'ai grandi».