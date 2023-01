Maroc : La sportech Meet The Runners lève 1 million de DH auprès d’un Business Angel

Un an et demi après le lancement de sa communauté, Meet The Runners a réussi à lever un million de dirhams auprès d’un business angel et entrepreneur à succès marocain. Fondée en 2020 par la marathonienne Zineb Bennouna, vice-présidente de la Fédération marocaine des professionnels du sport et experte en organisation d’évènements sportifs, la structure se veut une communauté sportive et solidaire à Casablanca, mais aussi à Rabat, Marrakech et bientôt Tanger. La levée de fonds a pour objectif de «consolider la communauté autour d’une offre unique à travers une application digitale aux standards internationaux», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. Meet The Runners accompagne également l’association Les Amis du Ruban Rose à travers des sessions de marche pour les femmes malades ou en rémission et organise des ateliers de sensibilisation.

La sportech «devient progressivement le rendez-vous sportif le plus accessible et le plus convivial dédié aux cadres dynamiques, aux novices du sport ou encore aux athlètes du dimanche dans un format à la fois accueillant et émulatif», indique la même source. «L’ADN de Meet The Runners est d’initier et d’accompagner les non-sportifs ou peu sportifs à travers la course à pied, sans jamais parler de performance. Chacun y va à son rythme et l’objectif est de se challenger personnellement et de s’appuyer sur le groupe pour se motiver», a déclaré la fondatrice.

Meet The Runners compte désormais près de 200 membres actifs, répartis sur le Maroc. Il propose plus d’une dizaine d’évènements, des programmes de découverte et des partenariats sportifs.