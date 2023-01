Le Maroc suspend l’importation de bovins et de viandes du Royaume-Uni

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a annoncé, la semaine dernière, la suspension, pour un an, de l’importation de bovins et de leurs viandes depuis le Royaume-Uni et d’Irlande du Nord. Dans une circulaire datant du 5 janvier 2023, l’ADII a expliqué cette décision par le statut sanitaire du Royaume-Uni, de la Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, pour les bovins (maladie de la vache folle).

La décision concerne ainsi «les veaux domestiques, à l’exception des veaux de lait d’un poids vif inférieur à 150 kg», «les taureaux domestiques, à l’exclusion des taurillons et des taureaux de combat», «la viande bovine de haute qualité destinée aux hôtels et restaurants classés» et «la viande bovine, des espèces domestiques, à l’exclusion de la viande désossée de gros bovin, fraîche ou réfrigérée». Il s’agit également des «saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, autres que les saucisses et saucissons secs, non cuits, et préparations alimentaires à base de ces produits» ainsi que les «autres préparations alimentaires et conserves à base de foie de bovins».

La suspension d’importation concerne également les «autres préparations alimentaires et conserves à base de bovins, autres que les saucisses, saucissons et produits similaires et à l’exclusion des préparations homogénéisées».

A rappeler que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite maladie de la vache folle est une «maladie cérébrale du bétail transmissible, neurodégénérative et mortelle».