Football : West Ham propose un prêt avec option d'achat à Séville pour Youssef En-Nesyri

Après avoir échoué à attirer le Marocain en 2021, le club West Ham aurait fait une nouvelle offre à Séville pour signer la star marocaine Youssef En-Nesyri. Selon la presse britannique, le club aurait ainsi proposé un prêt, avec une option d'achat et s’activerait pour conclure l’accord lors du mercato de janvier.

L'équipe anglaise aurait exprimé, en effet, sa volonté à signer le Lions de l’Atlas, après avoir signé le défenseur Luizao, 20 ans, de Sao Paulo. L’équipe «s'inquiète toutefois de la condition physique du défenseur marocain Nayef Aguerd et est de retour sur les traces de son compatriote Youssef En-Nesyri», rapporte la même source. L’accord de prêt proposé inclut une option d’achat pour environ 20 à 25 millions de livres sterling, explique-t-on, alors que le club espagnol exige un montant de 30 millions.

Les Hammers occupent la 17e place de la Premier League - tenus à l'écart de la zone de relégation par la seule différence de buts - et ont désespérément besoin de buts. Leur total de 15 buts pour la saison 2022-2023 est le quatrième le plus bas de la division, malgré la signature de Gianluca Scamacca de Sassuolo pour un contrat de 30 millions de livres sterling cet été.Les attaquants réguliers du club, Scamacca et Michail Antonio n'ont marqué que cinq buts dans le championnat, déplore-t-on.

Youssef En-Nesyri était un élément clé de l'équipe nationale marocaine qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde, marquant deux fois en sept apparitions, bien que ses chiffres à Séville aient largement diminué. Le joueur de 25 ans n'a pas encore inscrit de but en Liga au cours de ce trimestre.

Séville est dans une situation similaire à celle des Hammers, tenu à l'écart de la zone de relégation à la différence de buts. Le club espagnol pourra ainsi ne pas libérer l'un de ses principaux talents offensifs.