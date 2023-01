«Ultimate Girls Trip» : Les Real Housewives à couteaux tirés lors d'une 4e saison à Marrakech

Les drames, clashs et tensions de la téléréalité américaine «Real Housewives» s'exporteront à Marrakech, dès la semaine prochaine, à l'occasion de la 4e saison de l'«Ultimate Girls Trip». Le spin-off de la téléréalité américaine jettera ainsi son dévolu sur la ville ocre pour le tournage de cette quatrième saison. Le réseau de streaming Peacock commencera la production de la saison, la semaine prochaine, révèle People en exclusivité, en expliquant que la série reviendra au format «Ex-Wives Club» exploré avec beaucoup de succès dans la saison 2.

Real Housewives a été à la base inspirée par des feuilletons scénarisés, notamment Desperate Housewives et Peyton Place et documentent, depuis 2006, la vie de femmes riches qui mènent une vie glamour dans les milieux huppés américains. Les saisons sont truffées de drames, de clashs et d'altercations entre participantes.

«The Real Housewives Ultimate Girls Trip» est une série créée sur Peacock le 16 novembre 2021. Elle suit plusieurs femmes ayant participé aux éditions précédentes de «The Real Housewives» pendant leurs vacances ensemble. Marrakech est choisie après des éditions tenues dans les îles Turques et Caïques, Great Barrington (Massachusetts) et la Thaïlande.