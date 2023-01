Maroc-Royaume Uni : L'armée britannique publie les photos de l’exercice conjoint «Jebel Sahara»

L’armée britannique est revenue, il y a quelques jours, sur l’exercice conjoint «Jebel Sahara» mené entre ses éléments et ceux des Forces armées royales (FAR) en novembre dernier près de Marrakech. La même source a ainsi publié des photos de cet exercice, montrant comment «des parachutistes britanniques et marocains ont lancé une attaque conjointe au point culminant de l'exercice Jebel Sahara, qui visait à établir un lien entre les armées des deux nations et leur préparation commune aux opérations dans le désert».

«Les troupes de la compagnie A du 2e bataillon du régiment de parachutistes et du 22e bataillon d'intervention parachutiste ont planifié et exécuté une attaque contre une base d'insurgés simulée dans la zone d'entraînement du camp Ramram près de Marrakech», décrit-on sur l’une des photos.

Des soldats de la Global Response Force de l'armée britannique ont mis à l'épreuve leurs compétences en matière de guerre dans le désert aux côtés de leurs homologues marocains dans le cadre de l'exercice Jebel Sahara, qui s’était étalé sur trois semaines. L'exercice a vu le groupe de la compagnie A, basé à Colchester, du 2e bataillon du régiment de parachutistes (A Coy Gp, 2 PARA) travailler au Maroc aux côtés des troupes de la 2e Brigade d'infanterie parachutiste.

L’armée britannique avait expliqué, en novembre, que «pour les parachutistes britanniques, l'exercice (…) est l'occasion d'apprendre de l'expérience des troupes marocaines d'opérer dans les conditions chaudes, sèches et exigeantes du désert». «En retour, ils ont partagé avec les Marocains leurs compétences durement acquises en matière de patrouille, à pied et en véhicule, adresse au tir, démolitions et les soins aux blessés. Les troupes ont également perfectionné leurs tactiques de tir et de manœuvre lors de combats à tir réel», avait affirmé la même source.