Données personnelles : La CNDP annonce un registre national de suivi des plaintes

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a annoncé, lundi, qu'elle envisage de créer un registre national de suivi des plaintes et des opérations de contrôle quand bien même il n'existe point une disposition en la matière dans les législations en vigueur. Le but étant d'instaurer la transparence et de contribuer pleinement au renforcement de la confiance numérique, nécessaire à la généralisation de la numérisation sur le plan national.

Un communiqué de la Commission, parvenu à la MAP, précise que ce registre sera consultable par le grand public à partir du 31 mars prochain. En attendant, la même source fait savoir qu'une rubrique sera réservée à cette fin sur le portail de la CNDP dès jeudi prochain offrant la possibilité aux personnes concernées de suivre les grands faits concernant les opérations de contrôle.

Le communiqué indique que des opérations de contrôle visent les responsables chargés du traitement par des agents assermentés de la CNDP et ce, dans plusieurs cas de figure. Il s’agit de la réception de plaintes, des informations transmises via la presse ou les canaux institutionnels, de la détection d'anomalies suite à l'examen d'un signalement concernant le traitement de données à caractère personnel de la part du responsable de l'opération de traitement ou encore l'exécution des programmes de contrôle prévus par la Commission.

De même source, on apprend aussi que la CNDP s'emploiera à informer de manière ininterrompue les citoyens de toutes les mesures prises pour garantir le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ce qui est à même de conforter la confiance numérique nécessaire pour la généralisation de la numérisation sur le plan national, soutient-on de même source.