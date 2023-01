Santé : Près de 1 MMDH alloué annuellement à la réhabilitation et de la rénovation

Dans le cadre de la réforme du système de santé national, un montant de près d'un milliard de dirhams sera investi annuellement dans les volets de la réhabilitation et de la rénovation, a indiqué, lundi, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb. Dans sa réponse, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre a expliqué que dans le cadre de cette réforme, le plan gouvernemental prévoit d’investir 800 millions de dirhams dans la réhabilitation des centres de soins de santé primaires et 1,7 milliard de dirhams dans la réhabilitation et le renouvellement du matériel des centres hospitaliers universitaires.

«Le programme de réforme offre de nouvelles perspectives à même de créer une révolution dans le secteur de la santé», a fait savoir le ministre de la Santé, soulignant que les investissements que connaitront les hôpitaux seront menés de manière rationnelle dans le cadre de la carte sanitaire régionale.